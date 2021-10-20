Ankara Valiliğinden MTA yerleşkesindeki patlamaya ilişkin açıklama:

Ankara Valiliği, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki patlama nedeniyle can kaybı ya da yaralının bulunmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.
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