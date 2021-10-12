YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Valisi Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı

Ankara Valisi Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı

12.10.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valisi Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Vali Şahin mesajında, Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olarak üstlendiği fiili başkentlik vasfını ve sorumluluğunu büyük bir onurla taşıyan Ankara'nın, resmen başkent ilan edilişinin 98. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlattı.

Ankara'nın başkent oluşunun, Samsun'dan başlatılan direniş sürecinin bir parçası olduğunu vurgulayan Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye ile birlikte 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek jeopolitik durumu ve coğrafi konumu sebebiyle burayı Milli Mücadele'nin karargahı yapmış, milletimizin mukadderatını belirleyen stratejik kararlar burada alınmıştır. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle 13 Ekim 1923'te yeni kurulacak devletin başkenti olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olma onur ve övüncünü taşıyan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugüne kadar Ankara'nın imarına hizmet etmiş devlet adamlarımızı minnet, rahmet, şükranla anıyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
İlişki sırasında belirti veriyor! Bunu yaşıyorsanız dikkatİlişki sırasında belirti veriyor! Bunu yaşıyorsanız dikkat
Gençlerbirliği futbolcusu Lima: "Daha iyi bir takım olmaya başladık"Gençlerbirliği futbolcusu Lima: "Daha iyi bir takım olmaya başladık"

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ekim Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
12:40
İkindi
15:49
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Alpan Eczanesi
Cankaya
Çalış Eczanesi
Cankaya
Lila Eczanesi
Cankaya
Oran Bayram Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Ata Eczanesi
Cankaya
Yeşil Işık Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.