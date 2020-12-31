Ankara Valisi Şahin'den polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti

Yeni yılın herkes için sağlık, huzur, barış, mutluluk ve kardeşliğe vesile olmasını temenni eden Vali Şahin, "2020 yılı sıkıntılarla, acılarla, pandemi nedeniyle oldukça yoğun günler geçirerek tamamlandı. İnşallah 2021'de bunu bir daha yaşamayız diye ümit ve temenni ediyorum. Bu gece itibarıyla 15 bin polis, 3 bin 800 de jandarma arkadaşımız olmak üzere 18 bin 800 personelimiz sahada vatandaşımızın huzur, sağlık ve emniyet içerisinde yeni yılı idrak etmeleri için görev başında. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin, Ankaralıların, çalışma arkadaşlarının ve basın mensuplarının yeni yılını tebrik etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni yıl dolayısıyla Akıncılar kontrol noktası, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi ile Sincan İlçe Jandarma Komutanlığındaki polis ve jandarma personelini ziyaret etti.

Şahin, bugün için görev alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Başkentin huzurlu bir kent olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ankara'da bu yıl, asayiş olaylarında ve genel olaylarda bir önceki yıla göre yüzde 9'luk azalma yaşadık. İnşallah 2021 yılında bu azalma çok daha yüksek oranda gerçekleşir, hiç olaysız günler, yıllar geçiririz. Hedefimiz sıfır olaydır, sıfır huzursuzluktur. Onun için bu hedefe varıncaya kadar gayretle durmaksızın çalışacağız. Daha önce 30'lara varan günlük hırsızlık olayı, bugün artık günde ortalama 2,5'a düştü. Bu, Ankaralıların hassasiyetidir, onların dikkati, güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olması sonucudur. Güvenlik kuvvetlerimiz de gerçekten fedakarca, canhıraş bir şekilde olayların üzerine gidiyor. Hiçbir olayı aydınlatmadan bırakmıyor peşini. İnşallah Ankaralılara çok daha huzurlu, çok daha güvenli bir Ankara yaşatacağız. Bunu vatandaşlarımızın da bize yardım, katkı ve destekleriyle sağlayacağız."

Vali Şahin, ardından Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği ile Sincan İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu ve görev başındaki kolluk kuvvetlerinin yeni yılını kutladı.

