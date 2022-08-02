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Ankara ve Kütahya'daki 6 taşınmaza toplam 29,5 milyon lira teklif

02.08.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara ve Kütahya'daki 6 taşınmaza toplam 29,5 milyon lira teklif

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Kütahya ve Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kütahya'nın Merkez ilçesi, Parmakören Mahallesi'ndeki, 4 bin 879 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 3 milyon 5 bin lira bedelle Karcan Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Ankara'nın, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi'ndeki 2 bin 523 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 3 milyon 150 bin lira bedelle Mirsam Gayrimenkul İnşaat Anonim Şirketi'nden geldi.

Aynı mahalledeki 3 bin 804 metrekare yüzölçümlü taşınmaz özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 5 milyon 750 bin lira bedelle Mirsam Gayrimenkul İnşaat AŞ verdi.

Aynı mahalledeki 3 bin 575 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 5 milyon 250 bin lirayla AVY Gayrimenkul Yatırımları AŞ yaptı.

Aynı mahalledeki, 3 bin 740 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 5 milyon 350 bin lira bedelle Mirsam Gayrimenkul İnşaat AŞ'den geldi.

​​​​​​​Yine aynı mahalledeki 4 bin 484 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 7 milyon lirayla Mirsam Gayrimenkul İnşaat AŞ verdi.

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