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"Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları" Türk Telekom ile devam etti

ANKARA HABERLERİ  | 21.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

Ankara Kalkınma Ajansı, ‘Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları’ projesi kapsamında Türk Telekom ile potansiyel tedarikçileri buluşturdu.‘Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları’ projesi katma değeri yüksek, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesinin kolaylaştırılması, yerli üreticinin üretim ve tedarik kapasitesinin arttırarak ithal ürünlerin yerli ürünler ile ikame edilmesinin sağlanması amacıyla yürütülmeye devam ediyor.

Ankara Kalkınma Ajansı, ‘Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları’ projesi kapsamında Türk Telekom ile potansiyel tedarikçileri buluşturdu.
‘Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları’ projesi katma değeri yüksek, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesinin kolaylaştırılması, yerli üreticinin üretim ve tedarik kapasitesinin arttırarak ithal ürünlerin yerli ürünler ile ikame edilmesinin sağlanması amacıyla yürütülmeye devam ediyor. Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Platformu, bu kapsamda 2020 yılının ilk ziyaretini Türk Telekom’a gerçekleştirdi. Buluşma öncesinde Türk Telekom firması yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde nesnelerin interneti teknolojileri, yapay zeka teknolojileri, görüntü işleme, büyük veri toplama/işleme, akıllı şehir dikey bileşeni çözümleri gibi tedarik talepleri tespit edilerek, bu ihtiyaçlara çözüm üretebilecek uygun firmalar tespit edildi. Buluşmada Türk Telekom Özel Çözümler, Pazarlama ve Teknoloji ekibi yetkilileri, Ankara’nın ileri teknoloji içeren yenilikçi projeleri ile bir araya geldi. Türk Telekom’un genel yapısı, tedarik ve ürün geliştirme prosedürleri anlatıldıktan sonra buluşmaya katılan firmalar tarafından ürünler ve özellikleri ile ilgili Türk Telekom yetkililerine 12 sunum gerçekleştirildi.
Projeler arasında yer alan Akıllı Enerji Bulut Platformu, akıllı şehir aydınlatma sistemleri, veri aktarımını donanımsal düzeyde şifreleyen kripto cihazı, nesnelerin iletişim güvenliği çözümleri, robotik süreç otomasyon yazılımı, akıllı şehirler park yönetimi çözümleri, yapay zeka tabanlı veri görselleştirme projesi, gerçek zamanlı stok kontrol ve etkin depo yönetimi çözümleri, derin öğrenme tabanlı bilgisayarlı görü yeteneği kazandıran yerli ve milli gömülü sistem, görüntü kıymetlendirme çözümleri gibi önemli teknolojiler Türk Telekom’a sunuldu. Proje sahipleri şirket yöneticileri ile birebir görüşme ve ürünlerini anlatma fırsatı yakalamış oldu. Türk Telekom’un ihtiyaçları doğrultusunda ilgi çeken bazı ürünlerin şirkete kazandırılması için sonraki görüşmeler de planlandı.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen yerli teknoloji üreten firmaların yeni satış kanallarının geliştirildiği ve büyük firmaların tedarik ağlarına dahil olma fırsatı yakaladığı Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları, Türkiye’de modern, yerli bir enerji ekipman sanayiinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlayan TEMSAN AŞ ve dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden biri olan TÜRKSAT AŞ ile devam edecek.

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