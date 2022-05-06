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Ankara'da 1 kadının öldüğü silahlı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı

06.05.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 1 kadının öldüğü silahlı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan ve 1 kadının öldüğü, oğlunun da yaralandığı silahlı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı.

Kırsaldaki Meyil Aliefe Mahallesi'nde hayvan otlatma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında dün akşam çıkan ve A.Ö'nün (53) av tüfeğiyle öldürüldüğü, oğlu E.Ö'nün (32) ise yaralandığı kavganın zanlısı E.S'nin (46) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.S, tutuklandı.

Kavgada yaralanan E.Ö'nün ise Ankara Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

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