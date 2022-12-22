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Ankara’da 180 bin aileye doğal gaz desteği yapılacak

22.12.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan yaklaşık 180 bin aileye 500’er TL doğal gaz desteği verecek. Sadece doğal gaz ödemelerinde kullanılabilecek olan destek, 5 Ocak 2023 tarihinde Başkent Kart’lara yatırılacak.

Ankara’da 180 bin aileye doğal gaz desteği yapılacak

Kentte yaşayan çocukların eşit şartlarda eğitim görmesi ve gelişimlerini eşit şartlarda sağlayabilmeleri için SMA testinden çocuk tarama testine, et desteğinden kırtasiye ve internet desteğine kadar birçok öncü uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal gaz desteğine devam ediyor. “Hiçbir çocuk üşümesin” anlayışıyla geçtiğimiz yıl başlatılan doğal gaz desteği uygulaması için bu seneki ödeme 5 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

Uygulamada sosyal yardım alan yaklaşık 180 bin aileye 500’er TL doğal gaz desteği yatırılacak. İlk ödemenin ardından hükümetin daha önce açıkladığı doğal gaz desteği yatırılmazsa diğer kış aylarında da doğal gaz ödemeleri sürecek. Hükümetin desteği yatırması halinde ise destekler nakdi yardım olarak genel kapsamda devam edecek. Sosyal yardım alan aileler, Başkent Kartları ile abone numaralarını girerek gaz kiosklarından doğal gaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek.

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