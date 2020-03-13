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Ankara'da 2 avukatı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

ANKARA HABERLERİ  | 13.03.2020 17:19 | Son Güncelleme

Ankara'da 2 avukatı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Başkentte haciz görevi yürüten 2 avukatı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak'ı haciz görevi için geldikleri Ankara'da bıçakla yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Bekir K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlı, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan avukat Savaş Baş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Necati Çakmak'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, Ankara Barosundan yapılan açıklamada, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza dönük saldırılar kimden gelirse gelsin en sert tutumu alacağımızı bildirir, avukata yönelen şiddetin vatandaşın hak arama özgürlüğüne yapıldığını tekrar ifade ederiz." değerlendirmesi yapıldı.

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Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Avukat bıçakla yaralama

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