Ankara'da 263 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Başkentte bir depoya düzenlenen operasyonda, 263 bin kaçak ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de bir depoda kaçak ilaç bulundurulduğu bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Depoya düzenlenen operasyonda 263 bin kaçak ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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