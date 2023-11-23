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Ankara'da 2'si çocuk 5 komşusunu tüfekle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı

23.11.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Başkentte aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, zaman zaman gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Ankara'da 2'si çocuk 5 komşusunu tüfekle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta, aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T'yi (11) tüfekle vurdu.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

B.T, H.T, M.T. ve C.T. olay yerinde, S.T. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli T.Ü, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Taraflar arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Ankara'da 2'si çocuk 5 komşusunu tüfekle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı

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