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Ankara'da 3 akaryakıt istasyonuna operasyon düzenlendi

09.04.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstasyonlarda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ankara'da 3 akaryakıt istasyona operasyon gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, akaryakıt kaçakçılığı yönünden riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışmalar neticesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Dairesi ekiplerinin katılımıyla, 3 akaryakıt istasyonuna eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda söz konusu istasyonlarda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.

Anılan düzenekle istenildiğinde akaryakıtın kayıt dışı satıldığı, istenildiğinde ise yasal akaryakıt verilerek ekiplerin denetimi esnasında istasyonun yasal çalışıyor izlenimi verildiği belirlendi.

Tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce soruşturma başlatıldı.​​​​​

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