Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Irak vatandaşı Muna E, Ankara Adliyesine getirildi.

Savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Muna E, "çocuğu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

- Soruşturma

Irak uyruklu 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in cesedi, dün 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulundu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz