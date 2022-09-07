YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

07.09.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Irak vatandaşı Muna E, Ankara Adliyesine getirildi.

Savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Muna E, "çocuğu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

- Soruşturma

Irak uyruklu 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in cesedi, dün 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulundu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediyeler, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlamaya hazırlanıyorBelediyeler, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlamaya hazırlanıyor
Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi:Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi:
TEKNOFEST'te birinci olan "YİĞİDO" takımı, savunma sanayisini hedefliyorTEKNOFEST'te birinci olan "YİĞİDO" takımı, savunma sanayisini hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
04:48
Sabah
06:15
Öğle
12:52
İkindi
16:28
Akşam
19:19
Yatsı
20:40
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.