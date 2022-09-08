YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

08.09.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in öldürülmesine ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta, Irak uyruklu 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 120 saat kamera kaydı inceleyerek, yaklaşık 200 kişiyle görüştü.

Olayla ilgili dün tutuklanan zanlı Muna E. ifadesinde, taksici T.P ile Keçiören'de bilmediği bir noktada tanıştığını, daha sonra kaçırdığı Rayyan Haşim'le evine giderek yemek yedikleri T.P'yle birlikte olduğunu söyledi.

Daha sonra T.P'nin yan odada ağlayan çocuğu susturmasını istediğini, bunun üzerine çocuğu boğduğunu itiraf eden Muna E, çocuğun cesedini bu evde bırakarak kaçtığını, evin adresini bilmediğini anlattı.

- Mavi çarşaf ele verdi

Polis ekipleri, ev adresini söylemeyen ancak evde mavi bir çarşaf olduğunu beyan eden kadının ifadesi doğrultusunda, mahalledeki tüm evleri incelemeye aldı.

Bir evin balkonunda mavi çarşaf asılı olduğunu gören Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde bulunan T.P'yi gözaltına aldı.

T.P, emniyetteki sorgusunda, "çocuğun öldüğünü anladıktan sonra kadının peşinden koştuğunu ancak yetişemediğini, bunun üzerine bulunduğu eve dönerek Haşim'in cesedini aldığını ve aydınlatma direğinin yanına bıraktığını" söylediği öğrenildi.

Zanlı T.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Irak uyruklu 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in cesedi, önceki gün 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulunmuş, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etmişti.

Ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Muna E, gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı "yeşil" projeyle fındığın değerini artıracakSanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı "yeşil" projeyle fındığın değerini artıracak
GÜNCELLEME - İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldüGÜNCELLEME - İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü
Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladıBitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Ankara çocuk

Ankara Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:16
Öğle
12:51
İkindi
16:27
Akşam
19:17
Yatsı
20:38
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.