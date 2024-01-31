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Ankara’da 3 yıldır firar olan FETÖ üyesi yakalandı

İHA İHA
31.01.2024 12:21 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır firar ihraç polis memurunu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan firari şüphelileri yakalamak üzere yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır firar ihraç polis memuru M.K. isimli şüpheli Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edildi.

Şüpheli M.K. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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