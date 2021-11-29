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Ankara'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

29.11.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 30 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, Mamak ilçesinde yaptığı uygulamada, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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