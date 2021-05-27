YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi

Ankara'da 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi

27.05.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veri girişi yapmayan 6 firma ile bildirimde bulunmayan 5 günübirlik eve ceza uygulandı

Başkentte 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik evin denetlenmesi sonucunda 6 firmaya ve 5 günübirlik eve ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 20-21 Mayıs'ta 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi.

Yapılan kontrollerde, veri girişi yapmayan 6 firma ile bildirimde bulunmayan 5 günübirlik eve 102 bin 468 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, bir dolandırıcılık şüphelisi de gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
LGS kapsamındaki merkezi sınav için son hazırlıklar gözden geçirildiLGS kapsamındaki merkezi sınav için son hazırlıklar gözden geçirildi
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

Ankara Namaz Vakitleri 27 Mayıs Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:18
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:14
Yatsı
21:55
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.