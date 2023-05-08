YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Ankara’da açıldı Sivas’ta büyük heyecan uyandırdı

Ankara’da açıldı Sivas’ta büyük heyecan uyandırdı

08.05.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millî Eğitim Bakanlığınca Ankara’da açılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas’ta büyük heyecan uyandırdı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve sektörün öncü kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye’nin ilk meslek lisesi açıldı.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren proje okulu çerçevesinde 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıl süreyle eğitim-öğretim verilecek okula MEB tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Bu çerçevede Ankara’da açılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ülke genelinden öğrenci kabul ederek, geleceğin havacılık ve uzay teknolojilerini geliştiren, üreten ve kullanan nesiller yetiştirecek.

Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tanıtımı ile havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki gelişmeler hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve gelecek hedefleri için yeni bir vizyon oluşturmak için çalışma başlatıldı. Okullarda rehber öğretmenler eşliğinde bilgilendirme çalışmaları yapılırken, öğrencilerin merak ettikleri sorulara da cevap verildi. Sivas İl Millî Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal’da Yavuz Selim Ortaokulu ve Gazi Osman Paşa Ortaokulunda düzenlenen programlara katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL’nin son teknolojilerle donatılmış olan atölyeleri ve eğitim imkanları ile havacılık ve uzay teknolojisi alanında nitelikli bir eğitim imkanı sunacağının altını çizen Çatal, bu okulda eğitim gören öğrencilerin görsel sanatlar, müzik atölyeleri ve spor salonlarında ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirme ve boş zamanlarını değerlendirme olanağı bulacaklarını da kaydetti. Çatal, ayrıca bu okuldan teknisyen unvanı ile mezun olacak öğrencilerin havacılık ve uzay teknolojilerine yönelik faaliyet gösteren kamu ve özel sektör işletmelerinde istihdam edilebileceklerini ve akademik kariyerlerine bu alanda devam edebileceklerini kaydetti.
Çatal, okulun eğitim imkanlarıyla mezuniyet sonrasında sağlayacağı avantajlara yönelik öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Toplantılarda, havacılık ve uzay teknolojileri alanına ilgi duyan öğrencilerin büyük heyecan yaşadıkları gözlemlendi. Öğrenciler, okul girişlerindeki pencerelere asılan afiş ve görselleri de yakından inceledi. Bu alanda eğitim verecek bir meslek lisenin bulunmasını çok önemli bir imkân olarak gördüklerini belirten öğrenciler, “Nuri Demirağ’ın torunları olarak, bizler de bu alanda kendimizi geliştirip hem kendi geleceğimize hem de ülkemizin geleceğine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta öğrenci servisi ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıSivas'ta öğrenci servisi ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Pursaklar Evcil Hayvanlar Parkı yaza hazırPursaklar Evcil Hayvanlar Parkı yaza hazır
Sivas'ta kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandıSivas'ta kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:18
Öğle
12:33
İkindi
16:25
Akşam
19:39
Yatsı
21:11

Sivas Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Pazartesi

Can eczanesi
Yildizeli
Yildirim eczanesi
Merkez
Selvi eczanesi
Gemerek
Esma eczanesi
Koyulhisar
Kevser eczanesi
Sarkisla
Güneş eczanesi
Merkez
Mermer eczanesi
Altinyayla
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.