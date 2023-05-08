Ankara’da açıldı Sivas’ta büyük heyecan uyandırdı

Millî Eğitim Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve sektörün öncü kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye’nin ilk meslek lisesi açıldı.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren proje okulu çerçevesinde 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıl süreyle eğitim-öğretim verilecek okula MEB tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Bu çerçevede Ankara’da açılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ülke genelinden öğrenci kabul ederek, geleceğin havacılık ve uzay teknolojilerini geliştiren, üreten ve kullanan nesiller yetiştirecek.

Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tanıtımı ile havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki gelişmeler hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve gelecek hedefleri için yeni bir vizyon oluşturmak için çalışma başlatıldı. Okullarda rehber öğretmenler eşliğinde bilgilendirme çalışmaları yapılırken, öğrencilerin merak ettikleri sorulara da cevap verildi. Sivas İl Millî Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal’da Yavuz Selim Ortaokulu ve Gazi Osman Paşa Ortaokulunda düzenlenen programlara katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL’nin son teknolojilerle donatılmış olan atölyeleri ve eğitim imkanları ile havacılık ve uzay teknolojisi alanında nitelikli bir eğitim imkanı sunacağının altını çizen Çatal, bu okulda eğitim gören öğrencilerin görsel sanatlar, müzik atölyeleri ve spor salonlarında ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirme ve boş zamanlarını değerlendirme olanağı bulacaklarını da kaydetti. Çatal, ayrıca bu okuldan teknisyen unvanı ile mezun olacak öğrencilerin havacılık ve uzay teknolojilerine yönelik faaliyet gösteren kamu ve özel sektör işletmelerinde istihdam edilebileceklerini ve akademik kariyerlerine bu alanda devam edebileceklerini kaydetti.

Çatal, okulun eğitim imkanlarıyla mezuniyet sonrasında sağlayacağı avantajlara yönelik öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Toplantılarda, havacılık ve uzay teknolojileri alanına ilgi duyan öğrencilerin büyük heyecan yaşadıkları gözlemlendi. Öğrenciler, okul girişlerindeki pencerelere asılan afiş ve görselleri de yakından inceledi. Bu alanda eğitim verecek bir meslek lisenin bulunmasını çok önemli bir imkân olarak gördüklerini belirten öğrenciler, “Nuri Demirağ’ın torunları olarak, bizler de bu alanda kendimizi geliştirip hem kendi geleceğimize hem de ülkemizin geleceğine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

