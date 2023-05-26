Ankara’da Afrika Günü kutlandı

Afrika ülkelerinin sömürgeciliğe karşı verdiği bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi olan Afrika Birliğinin (AfB) kurulduğu gün olan 25 Mayıs Afrika Günü için Ankara'daki Afrika ülkelerinin misyonları ortak etkinlik düzenledi.

Afrika Birliği Marşı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen'in yanı sıra Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileri, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte yerel dans gösterisi ve müzik dinletisi, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi ve Afrika Diplomatlar Birliği Başkanı Majok Guandong Thiep, yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenleri anarak herkesi 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeyi en çok ziyaret eden liderlerden biri olduğunun altını çizen Thiep, Türkiye’nin Afrika kıtasına desteklerine teşekkür etti ve TİKA ve Maarif Vakfı’nın bölgeye katkılarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Büyükelçi Thiep, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’nin gelişmiş demokrasisinin bir göstergesi olduğunu belirterek seçimlerden dolayı Türk halkını tebrik etti.

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Afrika vizyonu için teşekkür ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk diplomatların Afrika konusundaki enerjisine hayran kaldığını anlattı.

"AFRİKALI LİDERLER KENDİ KADERLERİNE SAHİP ÇIKTILAR"

Afrika Birliği Örgütünün 60 yıl önce bugünkü Afrika Birliğinin atası olarak kurulduğuna işaret eden Akçapar, "Afrikalı liderler kendi kaderlerine sahip çıktılar ve birleşmiş bir Afrika’nın temellerini attılar." ifadesini kullandı.

Dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında tüm dünya gibi Afrika’nın da bir arada olması gerektiğini vurgulayan Akçapar, Swahili dilindeki, "Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada kalmak ilerlemedir, bir arada çalışmak başarıdır." sözünü anımsattı.

Türkiye’nin Afrika ile son 30 yılda yakın ortaklık kurduğunun altını çizen Akçapar, "Afrika Ortaklık Politikamız, çok yönlü, girişimci ve insani dış politikamızın bir parçasıdır." diye konuştu.

Akçapar, Afrika ülkelerinin Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından verdiği desteğe de değinerek şöyle devam etti:

"Afrika’nın gösterdiği dayanışma ve empatiyi Türk halkı unutmayacaktır. Bugün burada bulunan ve maaşlarının bir kısmını depremzedelere bağışlayan Afrika kordiplomatiği mensuplarına teşekkür etmek isterim. En karanlık günlerimizde, teselliyi Afrikalı kardeşlerimizin sağlam dayanışmasında bulduk."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 ülkeye 50’den fazla ziyaret yaparak bu bölgeyi en sık ziyaret eden lider olduğunu vurgulayan Akçapar, Afrika ile ticaret hacminin de giderek arttığının altını çizdi.

SUDAN'DA İTİDAL ÇAĞRISI

Sudan’da yaşananlara da dikkati çeken Akçapar, "Daha çok kan dökülmesini ve sivillere zarar verilmesini önlemek adına itidale davet ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye, ‘Afrika’nın sorunlarına Afrika’nın çözümleri’ ilkesini koruyor. Bu anlayışla, mayıs ayı başında Addis Ababa’daki Afrika Birliği Genel Merkezini ziyaret ettim ve Afrika’nın Sudan’da akan kanın durması için yaptığı girişimlere desteğimizi bildirdim." ifadesini kullandı.

Afrika’daki gıda güvenliğinin de herkes için bir endişe konusu olduğunu vurgulayan Akçapar, "Ukrayna tahılının ve gıdasının güvenli bir şekilde dolaşımı için Karadeniz Tahıl Anlaşması, tüm dünya için çok önemliydi. İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız toplantının ardından bu anlaşma iki ay daha uzatıldı. Tahıl koridorunun kesintisiz ve pürüzsüz bir şekilde işlemesini sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

