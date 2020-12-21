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Ankara'da ahşap binada çıkan yangında bir kişi öldü

ANKARA HABERLERİ  | 21.12.2020 13:28 | Son Güncelleme

Ankara'da ahşap binada çıkan yangında bir kişi öldü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ahşap binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Çayırhan Mahallesi'nde daha önce mescit olarak kullanıldığı öğrenilen binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alevlere müdahale eden Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Dışarı çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan kişinin öldüğü tespit edildi.

E.Ö. olduğu belirlenen ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan kişinin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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