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Ankara'da alkollü sürücü yakıt pompasına çarptı

20.01.2021 03:59 | Son Güncelleme:
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Ankara'da alkollü sürücü yakıt pompasına çarptı

Başkentte, alkollü olduğu belirlenen sürücü Cavit Erdoğan, benzin aldığı petrol istasyonunda otomobiliyle yakıt pompasına çarptı.

Yenimahalle ilçesindeki bir petrol istasyonuna gece saatlerinde gelen 21 yaşındaki Erdoğan, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 06 GM 423 plakalı otomobiliyle yakıt pompasına çarptı.

Kazada, pompayı çevreleyen korkuluklar olası bir faciayı önledi.

Sürücü, istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Polis, maskesi olmayan Erdoğan'ı maskesini takması için uyardı.

Gözaltına alınan sürücü, Yenimahalle polis merkezine götürüldü.

Burada yapılan testinde Erdoğan'ın 169 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullanmaktan 2 bin lira cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

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