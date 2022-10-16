Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı bir binanın dış cephe kaplamasının alev alması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen 8 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Topçu Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın dış cephesindeki malzemenin alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevrede alınan önlemlerin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Binada mahsur kalan ve duman etkilenen 8 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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