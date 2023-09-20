YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ankara'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

20.09.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Etimesgut ilçesinde 17 Eylül'de akşam saatlerinde bıçaklanarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yunus Emre Sinir'in katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

E.Y. isimli şüphelinin, arkadaşlarıyla gezen Yunus Emre Sinir'e laf attığı, ardından kesici aletle saldırdığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin saklanabilecekleri 27 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Direkli Sokak'ta şüpheliler E.Y, M.Ö. ve yaşı küçük B.L'yi gözaltına aldı. E.Y ve M.Ö'nün üst aramasında 4 uyuşturucu hap ve kelebek bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y. ve M.Ö. tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üst geçidi kullanmayan öğrenciye cip çarptıÜst geçidi kullanmayan öğrenciye cip çarptı
Sezonun ilk yerli hamsisi 100 TL’den tezgahtaki yerini aldıSezonun ilk yerli hamsisi 100 TL’den tezgahtaki yerini aldı
Merzifon’da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktıMerzifon’da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şüpheli ankara il emniyet müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 20 Eylül Çarşamba

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:47
İkindi
16:15
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Çarşamba

Pinar kaynar eczanesi
Cankaya
Yeni baysal eczanesi
Mamak
Nusret eczanesi
Yenimahalle
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Nur eczanesi
Camlidere
Gürsel eczanesi
Mamak
Yaprak eczanesi
Cubuk
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.