Ankara'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Etimesgut ilçesinde 17 Eylül'de akşam saatlerinde bıçaklanarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yunus Emre Sinir'in katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

E.Y. isimli şüphelinin, arkadaşlarıyla gezen Yunus Emre Sinir'e laf attığı, ardından kesici aletle saldırdığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin saklanabilecekleri 27 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Direkli Sokak'ta şüpheliler E.Y, M.Ö. ve yaşı küçük B.L'yi gözaltına aldı. E.Y ve M.Ö'nün üst aramasında 4 uyuşturucu hap ve kelebek bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y. ve M.Ö. tutuklandı.

