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Ankara'da bir kişiyi evinde silah ve kılıçla gasbeden 4 zanlı tutuklandı

17.09.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir kişiyi evinde silah ve kılıçla gasbeden 4 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girdikleri kişiyi silah ve kılıçla tehdit ederek parasını ve telefonunu gasbeden 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ü, A.S.A, B.A. ve Ö.K. ilçede bulunan bir sitenin etrafında hırsızlık amaçlı keşif yaptı.

Bir firmada müdür olarak çalışan 42 yaşındaki M.D'nin evine girmeye karar veren zanlılardan A.S.A. ile Ö.K. gözetleme yaparken, M.Ü. ile B.A, balkon kapısından M.D'nin yattığı odaya girdi.

Hırsızların, boğazına kılıç, başına da silah dayadığı M.D'nin uyanması üzerine arbede çıktı.

M.D. elinden ve baş kısmından yaralanırken, şüpheliler içinde 15 bin lira bulunan cüzdan ile 3 cep telefonunu çaldıktan sonra otomobille kaçtı.

Olayın ardından M.D, komşularından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesini istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Polis ekiplerine zanlıların eşkalini tarif edip spor ayakkabı giydiklerini söyleyen M.D'nin ifadeleri üzerine, çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği yaklaşık 100 saat görüntü incelendi.

Kimliklerinin belirlenmesi üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı yakaladı.

Nitelikli dolandırıcılık, yaralama, gasp, yağma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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