YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da bir tırda 14 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi

Ankara'da bir tırda 14 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi

18.01.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir tırda 14 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan'da bir tırda 14 milyon 580 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 14 milyon 580 bin bandrolsüz boş makaron yakalandı.

Böylelikle Ankara'da tek seferde en yüksek miktarda bandrolsüz boş makaron ele geçirilmiş oldu.

Gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdıAnkara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ankara Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:32
Sabah
08:00
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:20
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.