Ankara'da bir tırda 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'da durdurulan bir tırda 50 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polatlı ilçesinde bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, 34 paket halinde 50 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.



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