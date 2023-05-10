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Ankara’da büyüyen tartışma kavgaya dönüştü: 1 yaralı

10.05.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Sincan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Ankara’da büyüyen tartışma kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi’nde meydana geldi. Caddede bulunan bir kişi ile olay yerine 06 DHJ 095 plakalı otomobil ile gelen kişi henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi yerini kavgaya bıraktı ve bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan diğer kişinin ise alkollü olduğu iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Çarşamba

Göksun eczanesi
Kecioren
Oğuzhan saz eczanesi
Sincan
Cankara eczanesi
Haymana
İnce eczanesi
Elmadag
Kayiran eczanesi
Ayas
Sefa eczanesi
Altindag
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