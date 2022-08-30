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Ankara'da CSO binasına 30 Ağustos görselleri yansıtıldı

30.08.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da CSO binasına 30 Ağustos görselleri yansıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ada binasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili ışıklı görseller ve videolar yansıtıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve Türk bayrağının da yansıtıldığı etkinlik, başkentlilerce ilgiyle izlendi.

Gösterinin ardından Büyük Zafer'in 100. Yılı Ankara Özel Konseri kapsamında sanatçılar Aşkın Nur Yengi ile Yusuf Güney sahne aldı.

Programı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:32
Yatsı
20:55
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

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