YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti

Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti

04.07.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kız kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Selametli Mahallesi'nde, Ayşenur Üzüm'ün (15) kullandığı iddia edilen traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada, Ayşenur Üzüm ile traktörde bulunan kardeşlerinden Şeymanur Üzüm (11) hayatını kaybetti.

Yaralanan Medine Üzüm (5) ise ambulansla götürüldüğü Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yetkililerden bilgi alan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hastane önünde bekleyen aile fertlerine başsağlığı diledi.

Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango FestivaliPakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali
Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandıAdana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
"Yerler kirlenmesin" diye ayakkabılarını çıkartıp mağazaya giren çiftçi o anları anlattı:"Yerler kirlenmesin" diye ayakkabılarını çıkartıp mağazaya giren çiftçi o anları anlattı:
Anahtar Kelimeler:
Gölbaşı kaza

Ankara Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:18
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.