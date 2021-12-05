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Ankara'da doğal gaz hattında patlama

05.12.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda kazı çalışması sırasında yaşanan patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sincan Mahallesi Vatan Caddesi Lale Meydanı'ndaki kazı çalışması sırasında doğal gaz hattında patlama oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle çıkan yangın söndürülürken, patlamadan hiçbir vatandaşın olumsuz etkilenmediği belirtildi.

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