Ankara'da doğal gaz hattında patlama

Ankara'nın Sincan ilçesinde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sincan Mahallesi Vatan Caddesi Lale Meydanı'ndaki kazı çalışması sırasında doğal gaz hattında patlama oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlama nedeniyle çıkan yangın söndürülürken, patlamadan hiçbir vatandaşın olumsuz etkilenmediği belirtildi.
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