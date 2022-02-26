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Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildi

26.02.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden anne Döndü Batmaz (34) memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı İsafakılı köyüne getirilen Batmaz için akşam namazı sonrası köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Batmaz'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Batmaz'ın yakınları ve köylüler katıldı.

Kadının, aynı olayda ölen çocukları Özkan (11) ve Umut Batmaz'ın (5) cenazelerinin ise yarın Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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