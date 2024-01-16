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  4. Ankara'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Ankara'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

16.01.2024 12:25 | Son Güncelleme:
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Ankara'da iş bulma ve faizsiz kredi kullandırma vaadiyle 32 kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş bulma ve faizsiz kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 32 kişiyi dolandırarak toplam 3 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 8 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen evraklar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ. F.C, S.K, M.S, C.K, S.Y. tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda başka suçlardan tutuklu bulunan A.A, E.Ö. ve U.H.B'nin de dolandırıcılık suçuna karıştıkları belirlendi.

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dolandırıcılık Ankara operasyon

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