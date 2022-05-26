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Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

26.05.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 400 litre metil alkol, 6 bin 947 litre kolonya ve 12 bin 848 kozmetik ürünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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