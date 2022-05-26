Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin 400 litre metil alkol, 6 bin 947 litre kolonya ve 12 bin 848 kozmetik ürünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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