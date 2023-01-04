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Ankara'da ekmek 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak

04.01.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 10 Ocak'tan itibaren Ankara'da 200 gram ekmeğin 5 liraya satılacağını bildirdi.

Balcı, Federasyonun Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekmeğin azami kilogram fiyatının 25 lira olduğunu geçen aylarda söylediklerini hatırlatan Balcı, şubatta da bunun artmayacağını belirtti. Balcı, "Kasım ayında çeşitli illerde uygulanan 200 gram ekmek fiyatı, gecikmeli olarak 1 Ocak'tan itibaren İstanbul'da 5 lira olarak uygulanıyor, 10 Ocak'ta da Ankara'da 5 lira olacak." dedi.

Balcı, resmi tariflerin dışında ekmek satılmasının kesinlikle yasal olmadığının altını çizerek, "Gerçek olan bizim yaptığımız açıklamalardır. Önceki açıklamamızda 200 gram ekmeği baz aldığımızda 5 lira üzerinde olmayacağını nasıl ifade ettiysek ocak ayına geldiğimizde bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Son zamanlarda bazı yayın organlarında fırıncı esnafının fırsatçı olarak gösterilmesini son derece yanlış buluyoruz, bunu hak etmiyoruz." diye konuştu.

Asgari ücretle 2002'de 736 ekmek, şu an ise 1700 ekmek alınabildiğini söyleyen Balcı, TMO'nun fırıncılara uygun fiyatla un vermesinin piyasayı iyi yönde etkilediğini ancak unun ekmek üretiminde yüzde 30'luk bir maliyeti kapsadığını aktardı.

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