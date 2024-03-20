YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da eşini öldüren kişi 5. kattan atlayarak ağır yaralandı

Ankara'da eşini öldüren kişi 5. kattan atlayarak ağır yaralandı

AA AA
20.03.2024 14:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi, oğlunu da yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çukurambar Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde Murat Ç. (44), eşi Derya Ç. (38) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmenin ardından Murat Ç, eşi Derya Ç. ve oğlu C.K.Ç'yi bıçakladıktan sonra 5. kattaki dairesinden atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Derya Ç'nin hayatını kaybettiğini, Murat Ç. ve oğlunun ise yaralandığını belirledi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu, C.K.Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Akülü araba verseniz de oy vermem" diyen vatandaşa akülü araç"Akülü araba verseniz de oy vermem" diyen vatandaşa akülü araç
Valilik uyardı: zirai don 3 gün sürecekValilik uyardı: zirai don 3 gün sürecek
Rize’de trafik kazası: 2 yaralıRize’de trafik kazası: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara çukurambar kadın

Ankara Namaz Vakitleri 20 Mart Çarşamba

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
13:01
İkindi
16:26
Akşam
19:07
Yatsı
20:26

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Mart Çarşamba

Çankaya eczanesi
Cankaya
Kiliç eczanesi
Sincan
Özeren eczanesi
Sincan
Nurdan eczanesi
Cankaya
Bala merkez eczanesi
Bala
Çalişkan eczanesi
Ayas
Murat eczanesi
Beypazari
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.