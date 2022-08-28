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Ankara'da evinde tadilat yaparken spiral taşı isabet eden kişi öldü

28.08.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da evinde tadilat yaparken spiral taşı isabet eden kişi öldü

Ankara'da evinde tadilat yaparken spiral taşı isabet eden kişi öldü

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Osman Akbaş'ın (60), evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşı boğazına isabet etti.

Ağır yaralanan Akbaş, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akbaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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