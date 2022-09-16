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Ankara'da FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

16.09.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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