Ankara'da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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