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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

04.10.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında örgütün sohbet ve toplantılara katılarak "himmet" adı altında yardımda bulunduklarına dair tanık ifadeleri bulunan, mali analiz raporu uyarınca FETÖ ile iltisaklı kişi ve kurumlara para transferi gerçekleştirdikleri belirlenen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli için Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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