Ankara'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 8-14 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 628 bin 107 kozmetik ürünü, 55 bin 754 elektronik eşya, 28 bin 857 litre karışımlı akaryakıt, 302 kilogram tütün, 7 milyon 920 bin 907 makaron, 177 litre sahte alkollü içki, 35 bin sahte bandrol ve 290 paket sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı.
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