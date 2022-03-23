Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 45 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Mart arasındaki operasyonlarda 28 bin 899 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 2 ton 476 kilogram tütün, 957 paket sigara, 134 puro, 69 cep telefonu, 20 litre sahte alkollü içki, 1815 sahte bandrol, 2 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ve 5 milyon 740 bin makaron ele geçirildi.
Operasyonlarda, 45 şüpheli gözaltına alındı.
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