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Ankara'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA AA
03.12.2024 09:14
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir çiftin aileleri arasındaki silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'ndaki Türkü Sitesi C blok 192 numaralı binada, boşanma aşamasındaki bir çiftten kadının babası olan Ç.A. (48), damadı H.B.K'nin (23) babasının evine konuşmak için gitti.

Evde H.B.K'nin babası İ.K. (53), annesi D.K. (47) ve kardeşi S.K. (23) ile kayınpeder Ç.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.A, yanında bulunan tabanca ile aileye saldırdı. Ç.A'nın silahından çıkan kurşunlarla damadının annesi D.K, erkek kardeşi S.K. ve damadı H.B.K. yaralandı.

Bunun üzerine çıkan arbedede yaralı halde olan erkek kardeşler ise Ç.A'yı, bıçakla saldırarak yaraladı. Tartışma ve silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bıçakla yaralanan Ç.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, kayın valide D.K'nin ise ağır yaralı olduğu, erkek kardeşlerin ise hafif yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Ç.A'nın cesedi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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