YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da iki firma "dezenfektan kabini" üretti

Ankara'da iki firma "dezenfektan kabini" üretti

ANKARA HABERLERİ  | 29.03.2020 11:49 | Son Güncelleme

Hüseyin Seyhan ve Evren Sarıçiçek'e ait firmalar tarafından üretilerek patent başvurusu yapılan cihaz, virüsün ayakkabı ve giysilerle taşınmasını engellemeye yönelik tasarlandı - Seyhan: - "Özel yazılım sensörleri sayesinde kabin otomatik çalışmaktadır. Kabin insan sağlığına zarar vermeden nanoteknoloji sayesinde insan kıyafetinde ve ayak altına nüfuz ederek virüsü yok etme kapasitesine sahip"

SONER AKSAKAL - Ankara'da faaliyet gösteren iki firma tarafından nanoteknolojik dezenfeksiyon cihazı üretilerek patent için başvuruda bulunuldu.

Testleri tamamlanan cihazla ilgili AA muhabirine bilgi veren firma sahiplerinden Hüseyin Seyhan, 20 yıldır makine sanayisinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin başlamasıyla dezenfeksiyonda kullanılmak üzere makine tasarladıklarını belirten Seyhan, şöyle devam etti:

"Bütün dünya, kumaş gibi yüzeylerde tutunabilen bir virüsle mücadele ediyor. Koronavirüs ile mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla böyle bir makine ürettik. Kabinimizi teknolojik bir ürün olarak tasarladık. Özel yazılım sensörleri sayesinde kabin otomatik çalışmaktadır. En önemli noktası ise insan sağlığına zarar vermeden nanoteknoloji ile nanomikronlarda insan omuz ve ayak seviyesinde ilaçlama yapabiliyor. Kabin nanoteknoloji sayesinde insan kıyafetinde ve ayak altına nüfuz ederek bu virüsü yok etme kapasitesine sahip."

- ''3 saniyede dezenfekte edebiliyor''

Seyhan, dezenfektan malzemesini tasarruflu kullanmayı da amaçladıklarını aktararak, cihazın, 3 saniyede giysi ve ayak altını dezenfekte edebildiğini bildirdi.

Makinenin tabanında hijyenik paspas kullandıklarını vurgulayan Seyhan, "Bu paspasımız da sürekli dezenfektan ile ıslak tutularak ayak altından virüsün taşınmasını engelleyecek şekilde çalışıyor. Ülkemizde toplu yaşam alanları, cihazlarla ve ellerle dezenfekte ediliyor fakat virüsün kıyafetlerle ve ayakkabılarla taşınmasını engelleyecek bir sistem yok. Ürettiğimiz makine, virüsün insanların elbiseleri ve ayakkabıları ile taşınmasını engelliyor." diye konuştu.

- "Her türlü sıvı dezenfektan ilaçla çalışıyor"

Projede yer alan diğer firmanın sahibi Evren Sarıçiçek de bir ayda tasarladıkları cihazın seri üretimine başladıklarını söyledi.

Makineye çok sayıda kamu kuruluşundan talep geldiğini anlatan Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"Bizim önerdiğimiz ilaç, nano gümüş teknolojisini kullananan ilaçtır. Bu ilaç kıyafette yaklaşık 10 gün etkisini koruyor ama bu şu anlama gelmiyor, cihaz sadece bizim ilacımızla çalışmıyor. Her türlü sıvı dezenfektan ilaçla da çalışıyor. Sadece bu dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Ürettiğimiz cihaz, virüsün kıyafetler ve ayakkabılarla taşınmasını yüzde 95 engelliyor. Portatif bir cihaz. Direkt prize takılınca çalışıyor. Şu anda kamu kuruluşları, belediyeler ve büyük sitelerin girişleri için talepler alıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Dezenfeksiyon Kabini Evren Sarıçiçek Hüseyin Seyhan nanoteknoloji

En Çok Okunan Yerel Haberler

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Ankara Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
12:58
İkindi
16:30
Akşam
19:16
Yatsı
20:36

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Sevilay Eczanesi
Cankaya
Laçin Eczanesi
Cankaya
Yeni Gizem Eczanesi
Yenimahalle
Sevilin Eczanesi
Mamak
İmece Eczanesi
Mamak
Limon Eczanesi
Mamak
Sevil Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.