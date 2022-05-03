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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 33 kişi yakalandı

03.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 33 kişi yakalandı

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 33 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 25 Nisan-1 Mayıs'ta kent genelinde operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, 258 bin dolu makaron, 252 bin boş makaron, 33 bin 34 litre karışımlı akaryakıt, 1650 puro, 1583 sahte bandrol, 1342 elektronik ve muhtelif eşya, 975 kilogram tütün, 160 paket kaçak sigara, 17 cep telefonu, 4 sigara sarma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonlarda 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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