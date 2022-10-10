Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, bir haftada 33 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3-9 Ekim'de il genelinde operasyonlar düzenlendi.

33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 562 bin dolu makaron, 21 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, 4 bin 490 kozmetik ürün, 1885 elektronik/muhtelif eşya, 140 litre etil alkol, 37 kilogram tütün, 17 litre sahte içki ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

