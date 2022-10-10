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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

10.10.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, bir haftada 33 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3-9 Ekim'de il genelinde operasyonlar düzenlendi.

33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 562 bin dolu makaron, 21 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, 4 bin 490 kozmetik ürün, 1885 elektronik/muhtelif eşya, 140 litre etil alkol, 37 kilogram tütün, 17 litre sahte içki ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı kaçakçılık emniyet operasyon

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