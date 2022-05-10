Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak'ta bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda 26 bin 350 tıbbi ilaç ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiye "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçu ve ilgili diğer kanunlara muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz