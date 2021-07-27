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Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

27.07.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana toprağa verildi.

Hayatlarını kaybeden Hamiyet Yıldırım ve Mehmet Yıldırım çifti için Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene çiftin çocukları ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım çiftinin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Keçiören ilçesinde çiftin oğlu Erkut Yıldırım, dün ailesinin yaşadığı eve girince annesi Hamiyet Yıldırım'ın (74) öldüğünü, babasının ise başından yaralı olduğunu görmüştü. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Mehmet Yıldırım'ın olay yerinde, oğlunun irtibat numarası ile "Beni bağışlayın kendi hür irademle yaptım" yazılı not bırakmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hamiyet Yıldırım'a bu ay başında karaciğer kanseri tanısı konulduğu, ihtiyaçlarının eşi tarafından karşılandığı, emekli asker Mehmet Yıldırım'ın karısını kravatla boğarak öldürdüğü, ardından da silahla başına ateş ettiği belirlenmişti.

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