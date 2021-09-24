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Ankara'da öğretmen ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olaya ilişkin soruşturma

24.09.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da öğretmen ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olaya ilişkin soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara'da bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olaya ilişkin soruşturma başlattı.

MEB'den yapılan açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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