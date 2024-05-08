Ankara’da park halindeki otomobillerin lastikleri yarılmış halde bulundu

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde yer alan farklı cadde ve sokaklarda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yol kenarında park halinde duran çok sayıda otomobilin lastiklerini kesici aletle yardıktan sonra bölgeden ayrıldı. Durumun farkına sabah varan araç sahipleri ise polise şikayette bulundu. Ekipler tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, birçok arabada maddi hasar oluştu.

“SADECE ZEVK İÇİN BUNU YAPMIŞ OLABİLİRLER”

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Murat Elçi: “Yolda polis arabalarını gördüm. Birkaç tane de lastik tamircisi vardı. Ne olduğunu sordum. Araçlarının lastiklerinin bıçakla yarıldığını, hasar verildiğini ve polise ihbarda bulunduklarını söylediler. Bazı araçların bir, bazı araçların ise birden fazla lastiği yarılmıştı. Dükkanımın önündeki aracın üç lastiğini yarmışlardı. Bu sokakta 17 aracın lastiklerine hasar verildiğini söylediler. Yaşadığımız bölge, tehlikeli insanların yaşadığı yerlere çok yakın. Burası nezih bir ortam. Buraya gelip sadece zevk için bunu yapmış olabilirler” ifadelerini kullandı.





