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Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik "sosyal medya" operasyonu

09.11.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik "sosyal medya" operasyonu

Başkentte sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 5 zanlından 3'ü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya mecralarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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