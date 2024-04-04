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  4. Ankara’da sanayi sitesindeki yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı

Ankara’da sanayi sitesindeki yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı

İHA İHA
04.04.2024 09:31
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde başlayan yangının bıraktığı hasar gün ağırınca ortaya çıktı.

Ankara’da sanayi sitesindeki yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı

Hurdacılar Sitesi’nde öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, 16 saatlik bir müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ancak, günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının geride bıraktığı tahribat netlik kazandı. İvedikköy Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başlayan yangın, atık kağıt ve lastiklerin alev almasıyla hızla büyüdü. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın, çevreye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Ancak, yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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